الرئيس الأذربيجاني يُعَيِّن زوجته نائباً له

تواصل – وكالات:

عيَّن رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، زوجته ميهريبان علييف النائب الأول له؛ أي لرئيس الجمهورية الأذرية.

وأفاد ‘‘بيان‘‘ صادر عن الرئاسة الأذرية أن علييف، عَيَّن زوجته كنائبة له بموجب صلاحيات واردة في دستور البلاد، بحسب وكالة ‘‘الأناضول‘‘ التركية.

وكانت أذربيجان أجرت تعديلات دستورية في استفتاء 26 سبتمبر 2016، تقرر بموجبها استحداث منصبي نائب الرئيس الأول، ونواب الرئيس، وذلك بعد موافقة 86.6% من المشاركين في الاستفتاء.

ووَفْقاً للتعديلات الجديدة، أُعطي الرئيس صلاحية تعيين وعزل نائبه الأول ونوابه، وفي حال خلو منصب الرئيس تتحول كافة صلاحياته والحصانة إلى نائبه الأول.