 القصيم.. القبض على مِصريَّيْن تورطا في زراعة مُخَدِّر «القنب الهندي» | صحيفة تواصل الالكترونية

القصيم.. القبض على مِصريَّيْن تورطا في زراعة مُخَدِّر «القنب الهندي»

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القصيم.. القبض على مِصريَّيْن تورطا في زراعة مُخَدِّر «القنب الهندي»

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قالت وزارة الداخلية ‘‘إن إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم ألقت القبض على مصريَّيْن لتورطهما في زراعة 143 نبتة قنب هندي، في إحدى المزارع بمحافظة عنيزة بالقصيم‘‘.

وعرضت الداخلية في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع ‘‘تويتر‘‘ صوراً من المزرعة توضح عدداً من شتول نبتة القنب الهندي، التي تم ضبطها بالمزرعة.

ويُطلق اسم القنب الهندي على نبات الكيف في المغرب، وهو مُخَدِّر يُعرف في البلدان العربية بعدة أسماء منها: الماريجوانا، والبانجو، أو الزطلة، ويسمى في الدول الغربية بالماريجوانا، وينتشر في العديد من البلدان في العالم.

 

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