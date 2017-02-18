إمام المسجد النبوي: فعاليات جدة تَصَرُّف مشين لا يُقرُّه دين

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أدان الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، إقامة فعاليات ‘‘كوميك كون‘‘ في جدة تحت إشراف: ‘‘هيئة الترفيه‘‘، مؤكداً أن هذا تصرف مشين، لا يُقره خلق كريم ولا دين، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع ‘‘تويتر‘‘: ‘‘من العار أن يكون في بلاد التوحيد مثل هذه الفعاليات التي تقوم عليها هيئة رسمية، فكيف يحصل النصر ومثل هذه الفعاليات المستهجنة ديناً وخلقاً تقام؟‘‘.

وأضاف إمام المسجد النبوي: على كل أب وكل مواطن أن يقاطع مثل هذه الفعاليات غير المسؤولة، فكل إنسان مسؤول عن نفسه ورعيته، وإذا قاطع الناسُ الفسادَ انقطع بنفسه‘‘.