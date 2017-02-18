 إمام المسجد النبوي: فعاليات جدة تَصَرُّف مشين لا يُقرُّه دين | صحيفة تواصل الالكترونية

إمام المسجد النبوي: فعاليات جدة تَصَرُّف مشين لا يُقرُّه دين

0
إمام المسجد النبوي: فعاليات جدة تَصَرُّف مشين لا يُقرُّه دين

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أدان الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، إقامة فعاليات ‘‘كوميك كون‘‘ في جدة تحت إشراف: ‘‘هيئة الترفيه‘‘، مؤكداً أن هذا تصرف مشين، لا يُقره خلق كريم ولا دين، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع ‘‘تويتر‘‘: ‘‘من العار أن يكون في بلاد التوحيد مثل هذه الفعاليات التي تقوم عليها هيئة رسمية، فكيف يحصل النصر ومثل هذه الفعاليات المستهجنة ديناً وخلقاً تقام؟‘‘.

وأضاف إمام المسجد النبوي: على كل أب وكل مواطن أن يقاطع مثل هذه الفعاليات غير المسؤولة، فكل إنسان مسؤول عن نفسه ورعيته، وإذا قاطع الناسُ الفسادَ انقطع بنفسه‘‘.

شاهد ايضا

عاجل | إصابة 4 باكستانيين بنجران نتيجة سقوط شظايا مقذوفات عسكرية حوثية

عاجل | إصابة 4 باكستانيين بنجران نتيجة سقوط شظايا مقذوفات عسكرية حوثية

لخدمة اقتصاد البلدين.. دراسات لإنشاء منطقة تجارة حُرَّة بين المملكة واليمن

لخدمة اقتصاد البلدين.. دراسات لإنشاء منطقة تجارة حُرَّة بين المملكة واليمن

لجنة بـ«الشورى» تُطالب بتحديد سقف مالي لعقود الاستشارات الحكومية

لجنة بـ«الشورى» تُطالب بتحديد سقف مالي لعقود الاستشارات الحكومية

ضبط بنجالي حاول تهريب 1800 قرص «أمفيتامين» داخل «مفكرة»

ضبط بنجالي حاول تهريب 1800 قرص «أمفيتامين» داخل «مفكرة»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>