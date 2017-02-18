جامعة طيبة بالمدينة تلاحق مستخدمي شعاراتها على الإنترنت

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

تبدأ غداً جامعة طيبة بالمدينة المنورة في ملاحقة الحسابات التي تستخدم اسم وشعار الجامعة، دون إذن رسمي، في خطوة تهدف من خلالها إلى تطوير عملية التواصل مع المستفيدين، وتقديم الخدمات المعلوماتية، بتوجيهات من معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني.

‏وحذَّرت جامعة طيبة كل من يستخدم شعارها، أو اسمها، أو اسم أي جهة فيها بمساءلته قانونياً؛ وفق نظام جرائم المعلوماتية التي أقرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

‏وقال المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بجامعة طيبة حسن النجراني: ‘‘إن غداً هو آخر فرصة للحسابات التي تستخدم اسم وشعار جامعة طيبة لإزالة الاسم والشعار؛ وعقبها ستقوم الجامعة بمساءلة كل من يستخدم اسمها، أو شعارها، أو اسم أي جهة فيها دون إذن رسمي‘‘.

‏وتابع النجراني، في سلسلة تغريدات عبر ‘‘تويتر‘‘: ستتخذ جامعة طيبة الإجراءات القانونية لمحاسبة من يستخدم اسمها، أو شعارها دون إذن، وفق المادة 3 والفقرة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

‏جدير بالذكر، أن جامعة طيبة لاحظت مُؤخَّراً وجود حسابات تحمل اسمها وشعارها، ليس لها علاقة بالجامعة، ومنحت تلك الحسابات شهراً كاملاً لإزالتها وغداً هو اليوم الأخير.