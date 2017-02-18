 مكة.. انطلاق برامج مسابقة مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمية والقرآنية | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. انطلاق برامج مسابقة مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمية والقرآنية

0
مكة.. انطلاق برامج مسابقة مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمية والقرآنية
تواصل – عبدالرحمن الخالد:
تحت إشراف معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، انطلقت برامج مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمية والقرآنية، والتي اشتملت على مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية العاشرة، ومقرأة إمام الدعوة الحادية عشر، وتدشين مكتبة إمام الدعوة الإلكترونية، وأكاديمية إمام الدعوة العلمية الثامنة، وملتقى إمام الدعوة القرآني الرابع لأئمة الحرمين الشريفين، ومسابقة حماية الشباب من التطرف الثانية،
وقد حث معالي الشيخ السديس، المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة، الجميع الالتحاق بالبرامج والمسابقات التي تهدف لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والعلم الشرعي وحماية الشباب من التطرف والإرهاب، مؤكدا أن جوائز الفائزين 3 سيارات.
 

شاهد ايضا

جامعة «أم القرى» تُنَظِّم معرض «الدعوة إلى الله» بمشاركة 28 جهة

جامعة «أم القرى» تُنَظِّم معرض «الدعوة إلى الله» بمشاركة 28 جهة

أهم الأنشطة والفعاليات الدعوية مساء اليوم

أهم الأنشطة والفعاليات الدعوية مساء اليوم

أهم الأنشطة والفعاليات الدعوية مساء اليوم

أهم الأنشطة والفعاليات الدعوية مساء اليوم

«هدية الحاج» تستضيف 22 معتمراً كفيفاً من 6 دول إسلامية

«هدية الحاج» تستضيف 22 معتمراً كفيفاً من 6 دول إسلامية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>