مكة.. انطلاق برامج مسابقة مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمية والقرآنية

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

تحت إشراف معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، انطلقت برامج مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمية والقرآنية، والتي اشتملت على مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية العاشرة، ومقرأة إمام الدعوة الحادية عشر، وتدشين مكتبة إمام الدعوة الإلكترونية، وأكاديمية إمام الدعوة العلمية الثامنة، وملتقى إمام الدعوة القرآني الرابع لأئمة الحرمين الشريفين، ومسابقة حماية الشباب من التطرف الثانية،

وقد حث معالي الشيخ السديس، المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة، الجميع الالتحاق بالبرامج والمسابقات التي تهدف لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية والعلم الشرعي وحماية الشباب من التطرف والإرهاب، مؤكدا أن جوائز الفائزين 3 سيارات.