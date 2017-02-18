جامعة «أم القرى» تُنَظِّم معرض «الدعوة إلى الله» بمشاركة 28 جهة

تواصل – مكة المكرمة:

تُنَظِّم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين، وبرعاية مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، معرض ‘‘الدعوة إلى الله‘‘ في الفترة من الأحد 1438/5/29 وحتى الخميس 1438/6/3 بمشاركة 28 جهة دعوية من مختلف القطاعات الدعوية والعلمية بمكة، في قاعة الملك سعود بمقر الجامعة في العابدية.

ويسعى المعرض إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: التعريف بالجهات الدعوية، وإظهار جهدها الدعوي في مكة المكرمة، والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدعوية، وتحقيق الشراكة بين هذه الجهات، وإبراز التجارب والوسائل الدعوية الناجحة، والاعتناء بتطوير الأساليب والوسائل الدعوية.

يرأس اللجنة الإشرافية العُليا للمعرض فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام عميد كلية الدعوة وأصول الدين، الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.