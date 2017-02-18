 أمير الباحة يوجه بسرعة إنجاز مشروع «إسكان ناوان» | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الباحة يوجه بسرعة إنجاز مشروع «إسكان ناوان»

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أمير الباحة يوجه بسرعة إنجاز مشروع «إسكان ناوان»

تواصل – الباحة:

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، بسرعة تنفيذ مشروع الإسكان في مركز ناوان التابع لمحافظة المخواة منذ عدة أعوام، وناقش أسباب تعثر المشروع.

وطالب ببذل المزيد من العمل والجهد لإنجازه في أسرع وقت ممكن، فيما وعد مدير فرع وزارة الإسكان في منطقة الباحة المهندس عثمان بن عوضة، بتجهيز المشروع الذي يضم 115 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أمير الباحة خلال وقوفه ميدانيا أمس، الاثنين، في موقع المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 140 مليون ريال على الخرائط والتصاميم واستمع إلى شرح مفصل عنها، وتجول داخل أحد النماذج واطلع على تصاميمها وما تضمنته من الغرف والأجنحة، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن مراحل إنشاء المشروع.

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