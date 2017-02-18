 «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على عدة مناطق | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على عدة مناطق

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«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على عدة مناطق

 

تواصل – خالد العبدالله:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدءاً من مساء يوم غدٍ الأربعاء على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، تمتد إلى حائل والقصيم، كذلك على العاصمة الرياض، والمنطقة الشرقية تكون من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية منها، يومي الخميس والجمعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد بمشيئة الله، انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية الأفقية من مساء يوم الخميس على شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة.

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