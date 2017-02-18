«طوارئ الدلم» تواصل شفط المياه من داخل «مقبرة المدينة» (صور)

تواصل – سعود الخالد:

واصلت فرق الطوارئ الميدانية في بلدية الدلم، اليوم الثلاثاء، في محافظة الخرج، أعمال شفط تجمعات المياه داخل مقبرة المدينة، بعد تضررها جراء السيول التي شهدتها الدلم خلال الفترة الماضية.

ونشرت البلدية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورًا توضح أعمال فرق الطوارئ، شفط المياه المتجمعة داخل المقبرة، وتأمين الأحياء والشوارع من المخاطر، عقب السيول التي شهدتها المدينة.

واجتمع رئيس مركز الدلم ميدانياً في مقبرة الدلم مع رئيس محكمة الدلم ورئيس بلدية الدلم، لمعالجة وضع المقبرة، ووجّه فرق الطوارئ المساندة للمحور الجنوبي، المتمركزة في بلدية الحلوة، بمساندة بلدية الدلم، في أعمال إزالة تجمعات المياه.