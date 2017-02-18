حذّر من «الغزو الثقافي».. البريك: الأمة تواجه معركة شرسة لـ«تزييف الوعي» (فيديو)

تواصل – الرياض:

أكد الدكتور سعد البريك، الداعية الإسلامي، أن الأمة تواجه معركة شرسة لتزييف الوعي من خلال محاولة الأعداء لغزوها ثقافياً، محذراً من خطورة الخلايا النائمة لهؤلاء الأعداء داخل الأمة والذين ينفذون تلك المخططات المضللة.

وأكد البريك – خلال حلقة بعنوان تزييف الوعي في برنامج مساء الاثنين المذاع على شبكة قنوات المجد تقديم عبدالله الباز -، أن قناة المجد كانت في مقدمة الأصوات المعتدلة التي أسهمت في إظهار مخاطر تلك المعركة وتصحيح وعي الأمة.

وأشار إلى أن دعاة الليبرالية والفتن يحاولون بث رسائل من شأنها إضعاف عزم الأمة، والعمل على مهاجمة الدعاة والعلماء بصورة مستمرة للتأثير على دورهم في تصحيح الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن الهجمة المستعرة التي تشنها تلك الجهات على المملكة إنما للدور الكبير لبلاد الحرمين في مواجهة التطرف والغلو.

من جهته أوضح الدكتور عبد الكريم العبد الكريم الأمين العام المساعد لشؤون الشباب بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، في مداخلة هاتفية: “أن الندوة تستشعر خطورة الدور المنوط بها خلال الفترة الحالية”، مشيراً إلى أنها اعتمدت عدة مسارات لمواجهة هذا الخطر من خلال التركيز على التعليم ودوره في دحض بناء وعي الأجيال.

وأشار إلى العناية بالجانب الفكري لتحصين الشباب من خطورة ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار هدامة، إضافة إلى أن تنمية وعي الشباب تجاه أوطانهم والأخطار التي تحيق بهم كان من بين المسارات التي ركزت عليها الندوة العالمية لمواجهة الأخطار التي تتهدد شباب المملكة والأمة بشكل عام.

الجدير بالذكر أن شبكة المجد تهدف إلى الريادة في الإعلام الموثوق والمؤثر، وتضم في باقتها 13 قناة متنوعة تشمل: المجد للقرآن الكريم، المجد للحديث النبوي، المجد العامة، العلمية، ماسة، الوثائقية، الطبيعية، الإخبارية، مجد للفتيان، بسمة، روضة، تغاريد، وإذاعة دال.