 بتكلفة نصف مليار ريال.. المملكة تُنشئ أكبر وحدة «تحلية مياه» في العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

بتكلفة نصف مليار ريال.. المملكة تُنشئ أكبر وحدة «تحلية مياه» في العالم

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بتكلفة نصف مليار ريال.. المملكة تُنشئ أكبر وحدة «تحلية مياه» في العالم
المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

تواصل – متابعات:

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن توقيع عقد مع الشركة العربية وشركة ساساكورا للمياه والطاقة اليابانية لإنشاء أكبر وحدة تحلية مياه بهذه التقنية وأعلى كفاءة بالعالم، بمحطة الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير، بطاقة إنتاجية 91.200 متر مكعّب يوميا من المياه المحلاة، بتكلفة مالية تبلغ 465 مليون ريال، بمدة تنفيذ المشروع ستستغرق 20 شهراً.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، أن هذه الوحدة تعد أكبر وحدة تحلية مياه بهذه التقنية وأعلى كفاءة بالعالم تنشأ بمحطة تحلية الشعيبة بتقنية التقطير متعدد التأثير ووفق أحدث المواصفات الفنية من أجل زيادة الإنتاج للمياه المحلاة من محطات الشعيبة لتغذية مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة بالمياه المحلاة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأضاف الحازمي أن “المشروع سينفذ بمشاركة جهات عالمية، وبمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في الجوانب الفنية للمشروع”، مؤكدا أن “هذه التقنية تمتلكها المؤسسة، وهي ضمن جهود المؤسسة في نقل التقنية وتملك المعرفة لتوطين هذه الصناعة لتصبح المملكة مستقبلاً إحدى الدول المصنّعة للمحطات محليا في ظل ما تتمتع به من كوادر فنية وعلمية قادرة على تحقيق هذه التطلعات”.

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