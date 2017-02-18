‫شرطة الرياض: القبض على مواطن قتل وافداً مصرياً بـ6 رصاصات في الرأس والجسد‬

تواصل ـ خالد العبدلله:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبضَ على مواطن قتل وافداً من الجنسية المصرية في العقد السادس من العمر، إثر إطلاق 6 رصاصات عليه في الرأس وأجزاء مُتفرّقة من جسده؛ بسبب خلاف شخصي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، أنه بتاريخ 21 / 5 / 1438هـ ورد لمركز شرطة ديراب بلاغ أحد المواطنين عن مشاهدته لشخص ملقى على الأرض مصاب بطلق ناري وقد فارق الحياة، وجرى الانتقال الفوري من قبل الجهة المختصة لمسرح الحادث رفق خبراء الأدلة الجنائية، ووجدت جثة لوافد “مصري الجنسية في العقد السادس من العمر” ملقاة على الأرض بها عدة طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد، وتم رفع ما وجد من آثار بمسرح الحادث وإيداع الجثمان المستشفى.

وأضاف الناطق الإعلامي: أنه من خلال إجراء الصفة التشريحية من قِبل الطبيب الشرعي تبيّن إصابة المجني عليه بـ6 طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من جسده، وعليه شكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة فريقاً متخصصاً لدراسة القضية والعمل على سرعة كشف هوية الجاني، واتخذت جملة إجراءات بحثية أسفرت ـ ولله الحمد ـ عن تحديد الاشتباه في أحد الجناة “سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر” وضبطه، وبسماع أقواله أقرّ بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته نتيجة خلاف شخصي بينهما، وقام بالدلالة على مكان السلاح المستخدم في الجريمة وجرى تحريزه، وتمّ التحفظ على المتهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.