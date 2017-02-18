غداً.. ارتفاع الأسعار على طاولة «حماية المستهلك»

تواصل ـ خالد العبدلله:

تُنظم جمعية حماية المستهلك، غداً الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات” وتأثيرها على المستهلك للخروج بتوصيات عملية تحدّ من ارتفاع الأسعار، بمشاركة نُخبة من المختصين والأكاديميين في الاقتصاد والمال والجهات الحكومية ذات العلاقة، برئاسة رئيس المجلس التنفيذي لـ”الجمعية” الدكتور رزين الرزين وحضور ممثلين عن وزارتي التجارة والاستثمار والاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي ومجلسي المنافسة والغرف السعودية.

وتناقش الورشة محاور “الوضع القائم لأسعار السلع في المملكة ومقارنتها بدول الجوار والأسواق العالمية، المؤشرات الإحصائية المُتعلّقة بأسعار السلع ومدى نجاحها في قراءة الواقع الفعلي بالسوق، التجارب الدولية في الحد من ارتفاع الأسعار أمام سياسة الأسواق الحرة، دور حملات المقاطعة في مواجهة ذلك، والأدوار المقترحة للجمعية في هذا الشأن”.

وقال الأمين العام لـ”الجمعية” الدكتور عبدالرحمن القحطاني: إنّ دواعي الورشة فرضها ارتفاع أسعار بعض السلع بطريقة غير مبررة لا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية وأسعار السوق العالمية، متوقعاً الخروج بحلول عملية لمعالجة الارتفاع، وتحديد آلية الحد منهُ، مُبيّناً في الوقت ذاته أن الحد من ارتفاع الأسعار يحتاج لمزيد من الدعم السياسي للقيادات، وتكاتف القطاعات المعنية لوضع أنظمة تُسهم في تحقيق سوق متوازنة وعادلة تتوافق مع المؤشرات العالمية.