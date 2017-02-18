 بدء القبول ببرامج الدراسات العُليا في جامعة الملك فهد للبترول | صحيفة تواصل الالكترونية

بدء القبول ببرامج الدراسات العُليا في جامعة الملك فهد للبترول

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بدء القبول ببرامج الدراسات العُليا في جامعة الملك فهد للبترول

تواصل ـ الرياض:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا آلياً عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا تقديم طلباتهم عبر الموقع في موعد أقصاه 1 / 6 / 1438هـ.

كما أعلنت الجامعة عن استحداث برامج الدراسات العليا التالية:

– برنامج ماجستير الهندسة في الهندسة الكهربائية.

– البرنامج المحدث في ماجستير إدارة الأعمال.

– برنامج ماجستير العلوم في علوم الحياة.

– برنامج ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي.

 

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