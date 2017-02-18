كَنْز من الفيتامينات.. «البرقوق» يعزز الصحة ويقوي المناعة

تواصل – وكالات:

يُعد البرقوق من أهم الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، ويتميز بتعدد ألوانه وأصنافه؛ وله أكثر من ألفي صنف، ويقبل على تناوله الكبير والصغير، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومذاقه اللذيذ.

وتتعدد أصناف البرقوق ويحتوي 100 جم منه على 64 سعرة حرارية و9 ميكروجرامات فيتامين c و157 مجم بوتاسيوم و700 مجم بروتين و170 ميكروجراماً من الحديد.

كما أن البرقوق يحتوي على مضادات للأكسدة، والتي تحافظ على سلامة خلايا الجسم، وفي مقدمتها حمض الكلور وجينيك ونيوكلوروجينيك، والتي تعزز صحة الجسم وتقيه من الأمراض وتزيد من مناعته.

ورغم أن هذه الفاكهة لا تحتوي على الكثير من الحديد، ولكنها تسهل امتصاصه عبر الأمعاء، ويفسر البعض ذلك بوجود فيتامين C وإن كان البعض الآخر لا يقتنع كلياً بهذا التفسير.