 «الإسكان»: 10 دفعات جديدة للمستفيدين من مشروع «سكني» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإسكان»: 10 دفعات جديدة للمستفيدين من مشروع «سكني»

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«الإسكان»: 10 دفعات جديدة للمستفيدين من مشروع «سكني»

تواصل – الرياض:

أكّد المستشار والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بندر، التزام الوزارة بتقديم 10 دفعات جديدة للمستفيدين في مشروع “سكني”، كما أكّد أن كل دفعة ستكون أكبر من سابقتها.

وقال الأمير سعود بن طلال، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: إنّ الوزارة ستُقدّم دفعة جديدة لمستفيدي “سكني” منتصف كل شهر ميلادي، مُحدّداً 14 مارس المُقبل للإعلان عن الدفعة القادمة والتي ستكون أكبر من الدفعة الأولى التي أُعلنت منتصف فبراير الجاري، لافتاً إلى أنّ برنامج “بيتنا” يوفّر السكن للشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل المتدني في المجتمع بمساعدة جمعيات خيرية.

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