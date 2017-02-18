أهم الأنشطة والفعاليات الدعوية مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 جمادى الأولى 1438هـ، عدد من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في عدد من مناطق المملكة، بمشيئة الله.

(مهارات تدبر القرآن الكريم).. دورة علمية بالمدينة المنورة

يُنظّم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة دورة علمية بعنوان “مهارات تدبر القرآن الكريم” يقدمها أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور محمد عبدالعزيز العواجي، وتبدأ من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى الثامنة والنصف، بمكتبة السيد حبيب بحي سيد الشهداء بالمدينة المنورة، وتأتي الدورة ضمن أنشطة وبرامج الوقف للعام الجاري.

محاضرة لـ (الوهيبي) بجامع القرطبي في الخرج

يُقدّم الشيخ، عبدالرحمن الوهيبي محاضرة (حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت) في جامع القرطبي بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض بعد صلاة المغرب.

(منهج السلف).. محاضر للشيخ بخاري بشرق جدة

يُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، محاضرة بعنوان “منهج السلف في حماية الفكر”، يُقدّمها الدكتور حسن بن عبدالحميد بخاري، بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد صلاة العشاء، وتأتي ضمن برنامج “كن قدوة” الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة.

(المحبة).. محاضرة لـلشيخ (اليتيمي) في العارضة

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز القصبة في محافظة العارضة بمنطقة جازان محاضرة بعنوان “المحبة”، يُقدمها يحيى بن سليمان اليتيمي، وذلك بجامع المروي على طريق المطلّ بالمحافظة، عقب صلاة المغرب، ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية للمكتب خلال العام الحالي.

الهلالي يُقدّم (السيرة النبوية) بالجامع الكبير بالشقيق

يُنظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، درساً علمياً بعنوان “السيرة النبوية”، يقدمه الشيخ إبراهيم بن محمد الهلالي بالجامع الكبير بالشقيق، بعد صلاة المغرب.

السبع الموبقات.. محاضرة للشيخ إبراهيم عباس بـ(أبوعريش)

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش، مساء اليوم، محاضرة بعنوان “اتقوا السبع الموبقات”، يُقدمها الشيخ إبراهيم عباس، وذلك بالجامع الأوسط بالمحافظة.

(شرح كتاب التوحيد).. محاضرة بمسجد بن حنبل بـ(شرورة)

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شرورة بمنطقة نجران، درساً علمياً بعنوان “شرح كتاب التوحيد”، بمسجد أحمد بن حنبل في حي العزيزية بالمحافظة، بعد صلاة المغرب، ويأتي الدرس الذي يُقام، ضمن برنامج “تأصيل”، الذي ينفذه المكتب.