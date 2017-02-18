بالصور.. شاهد عظمة الله في خلق الإنسان

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شواهد لا تعد ولا تحصى تدل على عظمة الخالق في خلقه، ولو تدبر الإنسان في عِظَم خلقه وتركيبته لخر لله ساجدا، ويذكر الله تعالى الخلق بذلك فيقول عز وجل «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» التي قال فيها بعض المفسرين ‘‘إن معناها وفي تسوية الله تبارك وتعالى مفاصل أبدانكم وجوارحكم دلالة لكم على أنكم خلقتم لعبادته‘‘.

يقول أبو العتاهية الشاعر:

ألاً إنَّنَا كُلُّنَا بائدُ.. وأيّ بَني آدَمٍ خالِدُ؟

وبدءُهُمُ كانَ مِنْ ربِّهِمْ.. وكُلٌّ إلى رَبّهِ عائِدُ

فيَا عَجَبَا كيفَ يَعصِي الإلهَ.. أمْ كيفَ يجحدهُ الجاحِدُ

وللهِ فِي كلِّ تحرِيكَة ٍ.. وفي كلّ تَسكينَة ٍ شاهِدُ

وفِي كلِّ شيءٍ لَهُ آية ٌ.. تَدُلّ على أنّهُ الواحِدُ

ونستعرض هنا بالصور مقاطع من جسم الإنسان وتشريحه، التي تظهر الإبداع في الخلق والصورة كالتالي.

1- جنين عند عمر 12 أسبوعا

2- الجهاز العصبي كاملا

3- شبكة الأوعية في الدماغ

4- المخ

5- صورة مقطعية للوجه وتفاصيله الداخلية

6- الغدة النخامية

7 – الدماغ والنخاع الشوكى

8- الأحبال الصوتية

9- شبكة الأوعية الدموية للجسم العلوي

10- القلب

11 – القلب من الداخل

12- شبكة الأوعية الدموية للقلب

13- الصمام الثلاثي بالقلب

14- أوتار القلب

15- الرئتين

16 – عظام وعضلات الرسغ

17- عضلات وأعصاب وشرايين اليد

18- شبكة الأوعية لليد

19 – الأوعية الدموية بالإصبع

20 – شبكة الأوعية للساق

21- مفصل الركبة

22- شبكة-الأوعية الدموية لجسم الإنسان بالكامل