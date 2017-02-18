القبض على مهندس كمبيوتر اخترق 1270 حساباً وتجسس على منازل أصحابها

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة المصرية، أمس الاثنين، القبض على مهندس كمبيوتر مصري، لاتهامه باختراق أجهزة الحواسب الخاصة بـ1270 شخصاً.

وقالت التحقيقات: ‘‘إن المتهم اخترق عدداً كبيراً من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمواطنين، وقام بتسجيل صور وفيديوهات لهم أثناء تواجدهم في منازلهم‘‘ لذا ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية، القبض عليه.

وأكد المتهم، في اعترافاته التي تناقلتها مواقع مصرية عن وزارة الداخلية، أنه قام باختراق أجهزة الحواسب لأكثر من 1270 مصرياً، من خلال بعض برامج الهاكر وإنشاء ملف تجسس يستطيع من خلاله تشغيل الكاميرا الخاصة بالجهاز، بغرض التقاط صور وفيديوهات لضحاياه أثناء تواجدهم بغرف نومهم.

وأضاف المتهم، أنه عمد إلى هذا الفعل إشباعاً لفضوله وحباً في التجسس على خصوصيات الغير، وأنه قام بتصوير عدد كبير من المصريين من الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المتواجدة بمنازلهم في لقطات فاضحة دون علمهم.