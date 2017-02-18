 وظائف «طهاة» للمواطنين بالشؤون العسكرية | صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف «طهاة» للمواطنين بالشؤون العسكرية

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وظائف «طهاة» للمواطنين بالشؤون العسكرية

تواصل- الرياض:

استقبلت الإدارة العامة للشؤون الإدارية للقوات العسكرية، طلبات المتقدمين لوظائف على بند الأجور (فئة أ) للسعوديين هي: عامل طباخ، عاملا طهي، وعامل سفرجي، من السابعة والنصف إلى 11 صباحا لمدة خمسة أيام، بمقر إدارة الشؤون الإدارية للقوات العسكرية (مبنى إدارة الثقافة والتعليم سابقا) بوزارة الدفاع.

واشترطت الإدارة على المتقدم: أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية لا تقل عن الخامس الابتدائي، والقدرة على القيام بالعمل مستوى مبتدئ، وأن يكون حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل عن ستة أشهر، وامتلاك خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن ثلاثة أعوام، مع إحضار صور من: الشهادة العلمية، والشهادات التدريبية، الهوية الوطنية.

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