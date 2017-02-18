أمريكا.. تَجدُّد الاحتجاجات المناهضة لـ«ترامب» في نيويورك ولوس أنجلوس

تواصل- وكالات:

تجددت الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة يوم الرؤساء، في مظاهرات أطلق عليها النشطاء اسم احتجاجات يوم ‘‘لست رئيسي‘‘، في عدة مدن أهمها نيويورك، ولوس أنجلوس، وشيكاغو.

ففي نيويورك، تجمع مئات المحتجين قرب فندق ترامب إنترناشونال وأخذوا يهتفون: ‘‘يغش.. يكذب.. افتحوا أعينكم‘‘، وقال منظمو الاحتجاج: ‘‘إنهم يعارضون برنامج ترامب، بما في ذلك تخفيضاته المقترحة في الإنفاق الاتحادي وبناء سور على الحدود مع المكسيك‘‘.

ونبعت فكرة الاحتجاجات بيوم الرؤساء في لوس أنجلوس، حيث قال حوالي 4300 شخص على فيسبوك ‘‘إنهم سيشاركون في احتجاج عند مجلس المدينة‘‘ وفقاً لما ذكره المنظمون ثم انتشرت الفكرة لمواقع أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وسط شيكاغو، تجمع نحو 1200 شخص عبر نهر شيكاغو الذي يطل عليه فندق وبرج ترامب إنترناشونال، ورفع الحشد لافتات تعارض قرار ترامب بمنع دخول اللاجئين.