الفئات الصغيرة من الريال تنفَد من أسواق مكة.. والصيارفة يشتكون

تواصل – الرياض:

قال شيخ الصرافين في مكة المكرمة، عادل ملطاني، اليوم الثلاثاء، ‘‘إن مشكلة عدم توفر الفئات الصغيرة من الريال السعودي (أقل من 50 ريالاً) لدى مختلف محال الصرافة التي تتعامل مع المعتمرين في مكة المكرمة لا زالت موجودة‘‘.

وأضاف ملطاني، خاطبنا لمرات عديدة كلاً من مؤسسة النقد العربي، والبنوك التي يتم التعامل معها وطلبنا التوفير المستمر لتلك الفئات التي يكثر الطلب عليها من قبل زوار بيت الله الحرام، ولكن لم نجد التجاوب مع طلباتنا تلك والتي هدفنا منها هو تقديم الخدمات للمعتمرين قبل النظر لتحقيق الربح المادي، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأوضح، أن الفترة الراهنة تشهد كثافة في أعمال الصرافة في ظل وجود عدد كبير من المعتمرين، مشيراً إلى أن متوسط عمل محل الصرافة اليومي في مكة المكرمة والمقدر عددها بحوالي 20 محلاً هو 1،5 مليون ريال سعودي أي بإجمالي يزيد عن 30 مليون ريال سعودي ويتصدر الدولار الأمريكي والروبية الإندونيسية ثم الرينغيت الماليزي والليرة التركية والدينار الأردني العملات التي يجري تحويلها.

وأكد ملطاني، أن توقف عدد من الصيارفة عن قبول صرف الريال العماني مؤخراً وتخفيض قيمته من قبل البعض الآخر، كان نتيجة لما أشيع عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن فرض رسوم جمركية في عمان على عدد من السلع من بينها النقد، وعند صدور نفي ما أشيع من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ‘‘ساما‘‘ زال الالتباس لدى الصيارفة، علماً بأن ذلك كان في نطاق محدود جداً ويمكن أن يطلق عليه حالات فردية معدودة.