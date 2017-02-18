«أمانة الأحساء» تكشف حقيقة تقديم مكافآت مالية مقابل البلاغات

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت أمانة محافظة الأحساء، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديم الأمانة لمكافآت مالية للمواطنين نظير تقدمهم بعددٍ معينٍ من البلاغات حول الخدمات.

وقالت الأمانة في ‘‘بيان‘‘ لها: ‘‘إن الرسائل التي تؤكد أنه سيتم إيداع مبلغ 1800 ريال في حساب المواطنين البنكي، فور إكمال 120 بلاغا، ما يعادل 4 بلاغات كحدٍ أقصى يومياً عن طريق الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق أمانتي، غير صحيحة ولا تمت للأمانة بصلة‘‘.

وأكدت الأمانة، أنها تعمل لخدمة المستفيد امتداداً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وأنه لا صحة للمكافآت فهذه الخدمة موفرة لتيسير الخدمات للمستفيدين.