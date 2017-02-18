 «أمانة الأحساء» تكشف حقيقة تقديم مكافآت مالية مقابل البلاغات | صحيفة تواصل الالكترونية

«أمانة الأحساء» تكشف حقيقة تقديم مكافآت مالية مقابل البلاغات

0
«أمانة الأحساء» تكشف حقيقة تقديم مكافآت مالية مقابل البلاغات

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت أمانة محافظة الأحساء، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديم الأمانة لمكافآت مالية للمواطنين نظير تقدمهم بعددٍ معينٍ من البلاغات حول الخدمات.

وقالت الأمانة في ‘‘بيان‘‘ لها: ‘‘إن الرسائل التي تؤكد أنه سيتم إيداع مبلغ 1800 ريال في حساب المواطنين البنكي، فور إكمال 120 بلاغا، ما يعادل 4 بلاغات كحدٍ أقصى يومياً عن طريق الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق أمانتي، غير صحيحة ولا تمت للأمانة بصلة‘‘.

وأكدت الأمانة، أنها تعمل لخدمة المستفيد امتداداً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وأنه لا صحة للمكافآت فهذه الخدمة موفرة لتيسير الخدمات للمستفيدين.

شاهد ايضا

الفئات الصغيرة من الريال تنفَد من أسواق مكة.. والصيارفة يشتكون

الفئات الصغيرة من الريال تنفَد من أسواق مكة.. والصيارفة يشتكون

القبض على مهندس كمبيوتر اخترق 1270 حساباً وتجسس على منازل أصحابها

القبض على مهندس كمبيوتر اخترق 1270 حساباً وتجسس على منازل أصحابها

أمريكا.. تَجدُّد الاحتجاجات المناهضة لـ«ترامب» في نيويورك ولوس أنجلوس

أمريكا.. تَجدُّد الاحتجاجات المناهضة لـ«ترامب» في نيويورك ولوس أنجلوس

وفاة الداعية «مهدي قاضي» ساجدًا

وفاة الداعية «مهدي قاضي» ساجدًا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>