8 ميزات لا تعرفها عن تطبيق «ماسنجر»

تواصل – وكالات:

يحتوي تطبيق ماسنجر، الذي أطلقه موقع ‘‘فيسبوك‘‘ قبل مدة على الهواتف الذكية، على ميزات أخرى ربما لا يعرفها بعض المستخدمين أهمها:

1. إرسال ملفات وصور عادية ومتحركة ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو، مع الاحتفاظ بنفس جودتها الأصلية.

2- إنشاء اختصار سريع للوصول إلى محادثة معنية، من أجل تجنب الدخول بشكل متكرر إلى التطبيق.

3ـ إذا كنت مدمنا على الحواسيب، فإن فيسبوك وفّر نفس تصميم وشكل ماسنجر في الهواتف على كل المتصفحات، وبالتالي لن تشعر بفرق كبير.

4ـ في بعض الدول، يمكن إرسال أموال من خلال ماسنجر، ولا تحتاج في هذه العملية سوى معلومات بطاقتك.

5ـ تشفير المحادثة من بين التحديثات الجديدة على التطبيق، حيث تستخدم هذه التقنية في حال رغب المستخدم في عدم كشف أسرار محادثة ما لأي شخص.

6ـ في ماسنجر، تستطيع معرفة إذا كان مخاطبك قد تلقى الرسالة وإذا قرأها أو لا من خلال علامة Seen.

7ـ الانسحاب من محادثة: يحدث أن يضيفك شخص ما إلى محادثة فيها مجموعة من الأشخاص، فإذا أزعجك هذا الأمر يمكنك الانسحاب من المحادثة بصفة نهائية.

8 ـ تستطيع تنظيم استفتاء داخل محادثة فيها مجموعة من الأشخاص، إذا كنت ترغب في معرفة رأيهم بخصوص شيء معين.