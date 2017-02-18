 ضابط تركي يعترف: مهمتي في «الانقلاب» كانت اختطاف «أردوغان» | صحيفة تواصل الالكترونية

ضابط تركي يعترف: مهمتي في «الانقلاب» كانت اختطاف «أردوغان»

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ضابط تركي يعترف: مهمتي في «الانقلاب» كانت اختطاف «أردوغان»

تواصل – وكالات:

اعترف ضابط تركي، كان أحد ممن أدلوا بشهادتهم من المتهمين في محاولة الانقلاب الفاشلة، بقبول مهمة خطف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وليس قتله.

وقال جوخان سونميزاتيز للمحكمة ‘‘مهمتي كانت إحضار الرئيس إلى قاعدة أقينجي الجوية سالماً معافى‘‘ فيما لم يتضح على الفور كيف سيرد المشتبه بهم في القضية، بحسب وكالة ‘‘رويترز‘‘.

وذكرت لائحة اتهام حصلت عليها الوكالة، أن الادعاء طالب بالسجن المؤبد لأكثر من 40 جندياً تركياً في بداية محاكمتهم بتهمة محاولة اغتيال الرئيس إردوغان، خلال محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.

ومنذ الانقلاب الفاشل ألقي القبض على أكثر من 40 ألف شخص، وأقيل ما يربو على 100 ألف أو أوقفوا عن العمل في الجيش والخدمة المدنية والقطاع الخاص، فيما بدأت تركيا في ديسمبر أولى محاكماتها الجنائية المتعلقة بمحاولة الانقلاب.

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