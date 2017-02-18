 الشرطة التركية تقبض على رجل أعمال أهان سورياً | صحيفة تواصل الالكترونية

الشرطة التركية تقبض على رجل أعمال أهان سورياً

0

تواصل – وكالات:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء الشرطة التركية القبض على رجل أعمال تركي، نشر صورة له على ‘‘فيسبوك‘‘، وهو يهين عاملاً سورياً.

وأثارت صورة، نشرها تركي يدعى ‘‘شفق كارتال‘‘ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘فيسبوك‘‘، يظهر فيها وهو يضرب عاملاً سورياً مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: ‘‘إن ما يقوم به انتقام تركي من سوريا‘‘ ردود فعل غاضبة، حيث طالب العديد بمحاسبته.

وذكر كارتال، في تعليقاته على الصورة التي تم حذفها فيما بعد، ونشرتها صحيفة ‘‘حرييت‘‘ التركية، أنه قرر معاقبة العامل السوري لتأخره عن عمله، حيث ظهر وهو يمسك برقبة العامل ويضغط على بطنه.

شاهد ايضا

«الإسكان»: 10 دفعات جديدة للمستفيدين من مشروع «سكني»

«الإسكان»: 10 دفعات جديدة للمستفيدين من مشروع «سكني»

القبض على مهندس كمبيوتر اخترق 1270 حساباً وتجسس على منازل أصحابها

القبض على مهندس كمبيوتر اخترق 1270 حساباً وتجسس على منازل أصحابها

أمريكا.. تَجدُّد الاحتجاجات المناهضة لـ«ترامب» في نيويورك ولوس أنجلوس

أمريكا.. تَجدُّد الاحتجاجات المناهضة لـ«ترامب» في نيويورك ولوس أنجلوس

وفاة الداعية «مهدي قاضي» ساجدًا

وفاة الداعية «مهدي قاضي» ساجدًا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>