الشرطة التركية تقبض على رجل أعمال أهان سورياً

تواصل – وكالات:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء الشرطة التركية القبض على رجل أعمال تركي، نشر صورة له على ‘‘فيسبوك‘‘، وهو يهين عاملاً سورياً.

وأثارت صورة، نشرها تركي يدعى ‘‘شفق كارتال‘‘ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘فيسبوك‘‘، يظهر فيها وهو يضرب عاملاً سورياً مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: ‘‘إن ما يقوم به انتقام تركي من سوريا‘‘ ردود فعل غاضبة، حيث طالب العديد بمحاسبته.

وذكر كارتال، في تعليقاته على الصورة التي تم حذفها فيما بعد، ونشرتها صحيفة ‘‘حرييت‘‘ التركية، أنه قرر معاقبة العامل السوري لتأخره عن عمله، حيث ظهر وهو يمسك برقبة العامل ويضغط على بطنه.