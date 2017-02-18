«كتابات العدل»: إنجاز أكثر من 300 ألف معاملة منذ مطلع العام على «العقارات»

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر في وزارة العدل، أن معدل إنجاز كتابات العدل في العمليات التوثيقية على العقارات منذ مطلع العام الحالي بلغت 319294 عملية خلال 95 يوم عمل، بمعدل إنجاز تجاوز 9 عمليات في الدقيقة الواحدة، وذلك في جميع أنحاء المملكة.

وقالت المصادر ‘‘إن “كتابات العدل في منطقة الرياض، تصدرت القائمة من ناحية إجمالي عدد العمليات المنفذة، إذ بلغت 81888 عملية، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بعد إنجاز 68593 عملية، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ53777 عملية”، بحسب “الوطن”.

وعن العمليات العشر الأكثر رواجاً في كتابات العدل والمتعلقة بالعقارات، أشارت المصادر إلى أن عمليات الإفراغ بلغت 104512 عملية، وتصدرت بذلك قائمة العمليات العشر، وجاءت بعدها عمليات تسجيل مستندات الإنابة التي بلغت 59877 عملية.

وبينت أن المرتبة الثالثة، جاءت من نصيب تسجيل الصكوك القديمة بواقع 35744 عملية، وبعدها عمليات فرز الصكوك البالغة خلال الفترة ذاتها 33717 عملية، بينما بلغ إجمالي عمليات تحديث الصكوك للنظام الشامل 32062 عملية، وعمليات المنح 10250 عملية.

وأضافت المصادر، أن عمليات تسجيل ملكية العقارات دون صكوك بلغت 9463 عملية، فيما عدلت كتابات العدل 8309 صكوك، ونفذت 6035 عملية رهن عقاري، إضافة إلى عمليات دمج العقارات التي بلغت 5184 عملية.