«البحرية الأمريكية»: الفرقاطة «المدينة» استهدفت بقارب موجه يُعتقد أنه إيراني

تواصل- سامر محمد:

قال موقع معهد البحرية الأمريكية: ‘‘إن البحرية الأمريكية اكتشفت بشكل أكيد، أن القارب الذي هاجم الفرقاطة السعودية ‘‘المدينة‘‘ الشهر الماضي كان غير مأهول ومن المرجح أنه إيراني.

وأشار الموقع، إلى أن الهجوم الذي وصف في السابق بأنه من قارب انتحاري حوثي، وجد الآن أنه قارب غير مأهول موجه عن بعد لاستهداف الفرقاطة.

كان نائب الأدميرال كيفن دونيجان قائد الأسطول الخامس الأمريكي، قد تحدث لمجلة ‘‘ديفينس نيوز‘‘ الأمريكية في حوار نشرته الأحد الماضي عن أن تقييم البحرية الأمريكية، هو أن القارب كان غير مأهول، وموجه عن بعد، وهو ما تأكد منه موقع ‘‘معهد البحرية‘‘ من قبل مسؤولين في البحرية أمس الاثنين.

وذكر الموقع، أن القارب من المرجح أنه وصل للمتمردين الحوثيين بواسطة الحرس الثوري الإيراني، حيث أحبطت الولايات المتحدة ودول أخرى من قبل عمليات تهريب شحنات أسلحة من إيران قبل وصولها للمتمردين، كما استخدم الحوثيون صاروخا من قبل مضادا للسفن مستخدم لدى إيران.

واتهم ‘‘أفشون أوستوفر‘‘ المدرس بكلية الدراسات العليا البحرية، والذي يدرس الحرس الثوري الإيراني، طهران بالمسؤولية عن توسيع الصراع من خلال تزويدها للحوثيين بمثل هذه الأسلحة.