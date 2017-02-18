بالفيديو.. السلاح غير المرخص ينتشر في أمريكا على نطاق واسع

تواصل- سامر محمد:

كشف تقرير مصور بثه تليفزيون WISN التابع لشبكة “أيه بي سي” الأمريكية انتشار السلاح غير المرخص على نطاق واسع في عدد من المدن الأمريكية.

وأشار التليفزيون إلى أن معدلات الأسلحة غير المرخصة التي جرت مصادرتها في مدينة “ميلاوكي” بولاية “ويسكونسن” على سبيل المثال تتجاوز تلك التي في نيويورك وشيكاجو مجتمعتين بالنظر إلى عدد سكانهم.

وأبرز عمدة “ميلاوكي” دراسة من قبل جامعة شيكاغو أظهرت عدد الأسلحة التي جرت مصادرتها من بين كل 100 ألف شخص في المدن الكبرى العام الماضي، واتضح أن النسبة كانت 43 لكل 100 ألف شخص في نيويورك و246 في شيكاجو و406 في ميلاوكي.

ونقل التليفزيون عن مسؤولين بالمدينة أن الشرطة صادرت خلال الـ47 يوما الأولى من العام الجاري في “ميلاوكي” أكثر من 330 قطعة سلاح، وأكد عمدة المدينة على أنه مازالت هناك أسلحة كثيرة جدا في الشارع..

وأفادت تقارير إعلامية أخرى أن مجموع ما تمت مصادرته في “ميلاوكي” العام الماضي بلغ 2419 قطعة سلاح وفي “فيلاديلفيا” 3865 قطعة سلاح وفي “شيكاجو” 6644 وفي “لوس أنجلوس” 5908 قطعة سلاح، على سبيل المثال لا الحصر.