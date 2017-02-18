 «العلكمي» يوجه رسالة لوزير الإسكان بشأن الـ250 ملياراً | صحيفة تواصل الالكترونية

«العلكمي» يوجه رسالة لوزير الإسكان بشأن الـ250 ملياراً

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«العلكمي» يوجه رسالة لوزير الإسكان بشأن الـ250 ملياراً

تواصل – سعود الخالد:

أثارت تصريحات وزير الإسكان ماجد الحقيل عن الـ250 مليار ريال التي خُصصت للإسكان في عهد الملك عبدالله، جدلا واسعا بعدما أكد أن المبلغ موجود لدى مؤسسة النقد، وسيتم الاستفادة منه في برامج الوزارة.

وتعليقاً على تصريحات وزير الإسكان، قال الكاتب الصحفي، خالد العلكمي: إنه “بعد 5 سنوات من أمر الـ250 مليار نطلب من المواطن الذهاب للبنوك، أحد يذكرنا ما فائدة صندوق التنمية ووزارة الإسكان؟ والأهم أين الـ250 مليار ريال؟”.

وأضاف العلكمي في سلسلة تغريدات على حسابه بـ”تويتر”: “إذا كنا سندفع بالمواطن لحضن البنوك على أي حال فلماذا انتظرنا 5 سنوات؟ هل تعتقد وزارة الاسكان أن المواطن لا يعرف طريق البنوك لو أراد”.

وتابع في تغريداته: “وإذا وفر المواطن الأرض بنفسه واقترض من البنك ليعمر منزل، أو حتى لشراء منزل، ما فائدة صندوق التنمية ووزارة الإسكان”.

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