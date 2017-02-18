«واتساب» يطلق ميزة جديدة لمشاركة الصور والفيديوهات

تواصل – وكالات:

أطلق تطبيق واتساب، أمس الاثنين، مَيْزَة جديدة شبيهة بتطبيق سناب شات، أطلق عليها اسم حالة واتساب WhatsApp Status، والتي تتيح لمستخدمي التطبيق مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والكتابة، والرسومات، ووضع الملصقات، والرموز التعبيرية وغيرها، مع الأصدقاء كما في “سناب شات”.

وأوضح التطبيق أنه يمكن للمستخدم اختيار مَنْ يشاهد ما يشاركه، سواء كل الأصدقاء أو بعضهم، وغير متاح للعامَّة، على أن تتاح الخدمة لجميع المستخدمين، وعددهم أكثر من 1.2 مليار مستخدم يوميّاً، تباعاً على أندرويد، ‏و‎iOS، ‎و”ويندوز موبايل”.