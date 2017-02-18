اتهام 5 أطفال بإلقاء قطعة خشبية على موكب الرئيس الأمريكي (فيديو)

تواصل- سامر محمد:

كشفت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عن مواجهة 5 أطفال في المرحلة المتوسطة تهما تتعلق بإلقاء قطعة خشبية صلبة على موكب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الجمعة الماضية.

وأشارت إلى قيام الحرس الخاص للرئيس الأمريكي بالإبلاغ عن تعرض سيارة تابعة للموكب لإلقاء شيء صلب عليها، كما نشر مكتب مأمور شرطة مقاطعة “بالم بيتش” في ولاية فلوريدا تغريدة على “تويتر” وفيها صورة للقطعة الخشبية الصغيرة التي ألقيت على الموكب.

وأعلن أنه تم التعرف على هوية هؤلاء القصر الذين ألقوا تلك القطعة الخشبية على الموكب الرئاسي، واعترف أحد الأطفال بالمرحلة المتوسطة “الإعدادية” بإلقائها.