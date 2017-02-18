 للمرة السابعة.. سرقة مسجد «الفضل وأم سعود» بالرياض (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

للمرة السابعة.. سرقة مسجد «الفضل وأم سعود» بالرياض (فيديو)

0

تواصل – خالد العبدالله:

تعرَّض مسجد الفضل وأم سعود بحي العزيزية جنوب الرياض، للسرقة فجر أول أمس “السبت” للمرة السابعة على التوالي خلال 3 أعوام من بينها ثلاث سرقات خلال هذا العام.

وبيَّن محمد الفيفي المشرف العام على المسجد لـ”تواصل”، أن اللص هذه المرة تمكن من الدخول للمسجد الساعة 3:30 فجراً، حيث قام بتجربة عِدَّة مفاتيح ليتمكن من فتح الباب، وذلك وفق ما رصدته كاميرات المراقبة.

وأضاف الفيفي أن اللص سرق هذه المرة إحدى شاشات الجامع، حيث استمرأ اللصوص سرقة شاشات الجامع تارة، وأجهزة الصوت تارة أخرى، أو أجهزة الحاسب الآلي، والأختام الرسمية.

وتابع أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية، ورفع بصمات الحادثة، وتزويد الجهات المعنية بتسجيل كامل للواقعة من خلال كاميرات المراقبة المزوَّدة بالمسجد، وناشد الفيفي الجهات الأمنية والمختصة بالتدخل، ووقف هؤلاء الذين لم يراعوا حرمة بيوت الله.

شاهد ايضا

«ترامب» يُعين مستشاراً جديداً للأمن القومي الأمريكي

«ترامب» يُعين مستشاراً جديداً للأمن القومي الأمريكي

اتهام 5 أطفال بإلقاء قطعة خشبية على موكب الرئيس الأمريكي (فيديو)

اتهام 5 أطفال بإلقاء قطعة خشبية على موكب الرئيس الأمريكي (فيديو)

3 قرارات اتخذتها المملكة لدعم الأشقاء اليمنيين

3 قرارات اتخذتها المملكة لدعم الأشقاء اليمنيين

بالفيديو.. السلاح غير المرخص ينتشر في أمريكا على نطاق واسع

بالفيديو.. السلاح غير المرخص ينتشر في أمريكا على نطاق واسع

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>