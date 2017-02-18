عمال يخمدون حريقاً محدوداً بمستشفى العميس في جازان (صور)

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تصاعدت أدخنة مساء أمس الاثنين، من سطح مبنى مستشفى العميس بمنطقة جازان؛ جراء تماس كهربائي ناتج عن تضرر أحد القواطع الكهربائية وتمت السيطرة عليه من قِبَل العاملين بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، أنه ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق محدود بمستشفى العميس الأهلي بمدينة جازان، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تصاعد دخان من سطح المستشفى، تم السيطرة عليه من قِبَل العاملين بالمستشفى.

وأشار القحطاني إلى أن سبب الحادث يعود إلى تماس كهربائي في أحد قواطع الكهرباء أثناء أعمال الصيانة، مُبَيِّناً أنه لم يتم تنفيذ أي عملية إخلاء بالموقع، ولم ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأوضح أنه تم تسليم الموقع لمدير المستشفى، مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للتمديدات الكهربائية بالموقع من قِبَل فِرَق التشغيل والصيانة بالمستشفى.