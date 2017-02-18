 شرطة إيران تهدد بقمع المتظاهرين الأحواز لاعتراضهم على انقطاع الكهرباء | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة إيران تهدد بقمع المتظاهرين الأحواز لاعتراضهم على انقطاع الكهرباء

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شرطة إيران تهدد بقمع المتظاهرين الأحواز لاعتراضهم على انقطاع الكهرباء

تواصل – وكالات:

هدَّدت الشرطة الإيرانية المتظاهرين الأحوازيين بعد استمرار احتجاجاتهم السلمية لليوم السادس أمام مبنى المحافظة، وأحياء ومدن أحوازية أخرى؛ بسبب انقطاع الكهرباء، وتجفيف الأنهار، ونقل مياهها إلى أقاليم أخرى.

ورفض المتظاهرون التمييز العرقي في الإقليم، فيما نقلت وكالة «إيرنا» الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني عقد جلسة طارئة لإدارة الأزمة في محافظة خوزستان، ورفع توصياته إلى مساعده الأول إسحاق جهانكيري، ووزير الداخلية، ومحافظ الإقليم لمواجهة مشاكل المحافظة.

وقالت الشرطة الإيرانية، في بيان نشرته وكالة «فارس نيوز» المُقرَّبة من الأمن والحرس الثوري الإيرانيين: “إنها ستواجه بحزم التجمعات غير المرخَّصة أمام مبنى المحافظة وسط العاصمة الأحواز”.

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