 مصادر: 100 فني ومهندس لإعادة تشغيل قطار الدمام | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: 100 فني ومهندس لإعادة تشغيل قطار الدمام

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مصادر: 100 فني ومهندس لإعادة تشغيل قطار الدمام

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطَّلِعة عن إعادة تشغيل خط القطار المُتضرِّر جراء الأمطار يوم أمس الاثنين بسرعة أقلّ من الوضع الاعتيادي كإجراء احترازي، مع تخصيص 100 عامل وفني ومهندس؛ لإجراء فحص كامل على كافة الخطوط للتأكُّد من عدم تضرُّرها وجاهزيتها للعمل مجدداً.

وذكرت المصادر، أن المنطقة المُتضرِّرة من الخط الحديدي قُرب الدمام تابعة لشركة “أرامكو” بطول 130 متراً في الخط الأول ونحو 200 متر في الخط الثاني، عازياً تأخر صيانة الخط المتضرر للأمطار القوية، وصعوبة إدخال المعدات اللازمة لبدء عملية الإصلاح، بحسب “عكاظ”.

وذكرت المصادر أن الموافقة على إدخال معدات بتلك المنطقة تتطلَّب نحو 8 – 9 ساعات، مُبَيِّناً أن المُعدات وصلت للموقع عند الواحدة ظهر الجمعة الماضية، فيما لم يُسمح بدخولها المنطقة إلا عند الـ 9 مساءً.

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