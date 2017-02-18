 «أرامكو»: بدء التقديم في التدريب الصيفي للمرحلة الجامعية | صحيفة تواصل الالكترونية

«أرامكو»: بدء التقديم في التدريب الصيفي للمرحلة الجامعية

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«أرامكو»: بدء التقديم في التدريب الصيفي للمرحلة الجامعية

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم، فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي للطلبة والطالبات السعوديين المنتظمين في الدراسة الجامعية الذين يتم اختيارهم؛ بهدف إلحاقهم بوظائف خلال فترة البرنامج المُمتد لشهرين، فيما يُغلق التقديم الاثنين المُقبل.

وتمَّت إجراءات الاختيار بناءً على حاجة إدارات الشركة، والتخصصات الدراسية للطلاب والطالبات لتعريفهم ببيئة العمل في “أرامكو”، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الوظيفية لإعدادهم لمستقبلهم الوظيفي.

ويبدأ البرنامج بتاريخ 8 شوال 1438هـ الموافق 02 يوليو 2017م، وينتهي في 2 ذي الحجة الموافق 24 أغسطس 2017م، فيما يتوجَّب على الذين تمَّ اختيارهم إكمال البرنامج حتى نهايته ليتسنَّى لهم الاستفادة الكاملة من التدريب.

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