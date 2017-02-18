هاتف ذكي جديد يحمل شعار «سناب شات»

تواصل – وكالات:

نشرت شركة “ميدياكس”، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تصميماً من وحي خيالها لهاتف “سناب شات” يحتوي على كاميرا تلتقط صوراً بزاوية 360 درجة، تقوم عبره مفاتيح الصوت بالتنقُّل بين الفلاتر داخل تطبيق “سناب شات” بجانب مهمتها الرئيسية، حيثُ يُمكن للمستخدمين بنقرة واحدة على الكاميرا في الجانب الأيمن التقاط صورة، أو تسجيل الفيديو، أو مشاركة اللقطات مع الآخرين إذا كان الهاتف مغلقاً.

ويتضمَّن تصميم الهاتف مفتاحاً رئيسيّاً للشاشة على شكل شعار التطبيق “الشبح”، ويتميَّز بخاصية المُزامنة الفورية مع نظارتها الشمسية، إضافةً إلى إمكانية استخدام الهاتف لأداء أغلب المهام مثل التراسل والتقاط صور وغيره من مهام الهواتف الذكية بأسلوب مختلف، بحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”ميدياكس” إيفان أسانو: إن نمو سناب شات بدأ ينخفض بسبب شبكة إنستغرام”؛ الأمر الذي جعلهم يبحثون عن طريقة يمكن أن تكون سناب شات أكثر إبداعاً من منافسيها، فيما لم تُبلغ الشركة بعدُ سناب شات عن تصميمها، عِلْماً بأن هذه الخطوة تأتي من الشركة بعدما عيَّن سناب شات أخِيراً 50 مهندساً ومصمماً، للتفكير في الخطوة المقبلة لما هو أبعد وأكثر عمقاً وتوسعاً من مجرَّد تطبيق كاميرا.

ورأى أسانو أن تصميم الهاتف يترجم كيفية استخدام نظارة سناب شات “Spectacles”، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة تواجه المستخدمين هي المزامنة بين النظارة والتطبيق على الهاتف خارج المنزل؛ لِذَا يحل الهاتف هذه المشكلة بسهولة عن طريق النقر على مفتاح الشاشة الرئيسية.