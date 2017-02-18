تعرَّف على وضعيات النوم الأفضل لراحة المعدة

تواصل – وكالات:

يُوصِي الأطباء بعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل؛ للحصول على نوم هادئ وعميق، وفي حالة تناول طعام قبل النوم يفضل أن تكون وجبات خفيفة جِدّاً على المعدة.

ويمكن أن يسبب الأكل قبل النوم مباشرة صعوبات، خاصة إذا احتوى الطعام على توابل لأنها تسبب حرقة المعدة وقد تزيد الأرق، من ناحية أخرى تساعد وضعية النوم نفسها على تحسين عملية الهضم، وتخفيف الأرق.

وإليك أفضل وضعية نوم لتحسين عملية الهضم:

رفع الرأس

إذا كان لديك حرقة في المعدة عليك أن ترفع رأسك أثناء النوم بما لا يقل عن 10 سم. يمكن عمل ذلك بإضافة طبقة من الأغطية على الجزء العلوي من الفراش، مع إضافة وسادة أخرى، حيث يساعد ذلك على تخفيف آلام وحرقة المعدة، ومنع حمض المعدة من الارتجاع باتجاه المريء.

الجانب الأيسر

يساعد النوم على الجانب الأيسر على تخفيف حرقة المعدة، وفقاً لدراسة من جامعة فيلادلفيا، وإذا لم تستطع النوم على جانبك الأيسر طوال الليل ضع وسادات على جانبك الأيمن حتى لا تتقلب باتجاهه.

الوجه لأسفل

إذا أردت تحسين الهضم أثناء النوم يمكنك الاستلقاء في بداية النوم ووجهك مواجه للأسفل، بينما ترفع يديك فوق الوسادة. يعتقد خبراء النوم أن هذه الوضعية مع الاسترخاء ستحسن عملية الهضم.