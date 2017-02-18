«جوجل ومايكروسوفت» تتفقان على محاربة قرصنة الإنترنت

تواصل – وكالات:

اتفقت كل من شركة مايكروسوفت وجوجل على قواعد سلوك جديدة؛ تهدف إلى الحد من المواقع المروجة للمحتوى المقرصن عبر الإنترنت في بريطانيا؛ إذ سيكون من الصعب ظهور هذه المواقع في الصفحات الأولى الخاصة بمحركي بحث جوجل وبينج التابع لمايكروسوفت، ولن يكون بإمكان المستخدمين مشاهدة المباريات الحصرية عبر الإنترنت، بل سيتم توجيههم إلى مواقع موثوقة تتطلب الدفع مقابل المشاهدة.

وبموجب قواعد السلوك الجديدة التي حددها مكتب الملكية الفكرية في بريطانيا (IPO) فإنه سيتم وقف محركات البحث من دعم المواقع غير القانونية بـ”الترافيك”، وبموجب القانون، يجب على جوجل وبينج تخفيض ظهور المواقع التي تكرر حوادث التعدي على حق المؤلف، بحيث لا تظهر على الصفحة الأولى لعمليات البحث المشتركة.

ووفقاً لموقع Gadgetsnow الأمريكي فإن وكالة حقوق التأليف والنشر ستراقب جوجل وبينج على مدى الأشهر القليلة المقبلة؛ وبناء على تقييمها، سيمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

ولكن لا يمكن توقع مدى تأثير هذه الخطوة، خاصة أن جوجل طالما جادلت بأن محركات البحث ليست مصدراً رئيسيّاً لحركة المرور “الترافيك” إلى مواقع القرصنة، كما أوضح متحدث رسمي باسم الشركة أن جوجل كانت شريكاً نشطاً لسنوات عديدة في مجال مكافحة القرصنة على الإنترنت، ونحن لا نزال ملتزمين بمعالجة هذه المسألة، ونتطلع إلى مزيد من الشراكة مع أصحاب الحقوق.