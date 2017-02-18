أسباب الصداع وطُرق علاجه

تواصل ـ وكالات:

عزا تقرير طبي أسباب الصداع إلى التوتر والإجهاد الشديد والتعب، إضافةً إلى ألم الرأس والرقبة، وضعف العمود الفقري، مُحَدِّداً في الوقت ذاته علاجه بأخذ مُسكنات مناسبة في حال تكرَّر مع قضاء مزيد من الوقت في الهواء الطلق، وممارسة بعض التمرينات الرياضية.

وذكر التقرير أن صداع الجيوب الأنفية يحدث بسبب التهاب الجيوب الأنفية والذي غالباً ما يُصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، وتورُّم في الوجه، وشد في الرقبة وعظام الفخذ، وتظهر أعراضه في حدوث ضغط شديد، وانسداد بالأنف، والشعور بالتعب، وألم بالجبين في منطقة الحاجبين، وتحت العينين، وعادةً ما يكون سببه تحريك الرأس بشكل حاد.

وأضاف التقرير الذي نشره الموقع الهندي “برايت سايد”: إنَّ طريقة علاجه تكون بذهاب الحالة الالتهابية، أو أخذ مضادات الهيستامين التي قد تُساعد في علاج الجيوب الأنفية المُسبِّبة للصداع.