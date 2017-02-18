استقالة رئيس المجلس البلدي لأمانة «عسير» من منصبه (فيديو)

تواصل – خالد العبدالله:

أعلن رئيس المجلس البلدي لأمانة عسير، مصطفى بن عزيز، اليوم الاثنين، تقديم استقالته من رئاسة المجلس اعتباراً من غدٍ الثلاثاء الموافق 24/5/1438هـ، عازياً سبب استقالته لعدم تمكين المجلس من القيام بدوره الرقابي، بحسب صحيفة ‘‘الوطن‘‘.

وأضاف رئيس بلدية عسير: ‘‘لم أعلم بزيارة الوزير، وكان من المفترض تمكين الجهة الرقابية من الحديث، وشرح مكامن الخلل‘‘.

وكانت عدة مواقع في مدينة أبها، منها المنسك، وحي الموظفين، التابعان لمنطقة عسير، قد تعرَّضا للغرق خلال الأيام الماضية بسبب الأمطار والسيول.