«تداول»: إدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانة عدة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية.

وقالت الهيئة: ‘‘إن القرارات أدانت الوليد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المنيف، وحمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري، بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2، و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم شركة آيس العربية للتأمين، التي تم تغيير اسمها إلى شركة تشب العربية للتأمين التعاوني‘‘.

وأضافت: أن منطوق القرار تضمن بأن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضلِّلاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمَّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم.

واشتملت العقوبات على ‘‘المنيف‘‘ غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 621.536.75 ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، فضلاً عن منعه من التداول ‘‘شراءً‘‘ على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة تسعة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وفرضت لجنة الاستئناف غرامة على ‘‘الدوسري‘‘ قدرها 70 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 56742 ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول “شراءً” على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير، وإلزام المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم 1084199700، بدفع مبلغ قدره 357.079 ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وأكَّدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، وأحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر؛ نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى، أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.