 بعد اقتحامها.. شقة «بن لادن» في باريس بلا مقتنيات | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد اقتحامها.. شقة «بن لادن» في باريس بلا مقتنيات

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بعد اقتحامها.. شقة «بن لادن» في باريس بلا مقتنيات

تواصل – وكالات:

تفاجأ لصوص أثناء محاولتهم نهب محتويات شقة عائلة بن لادن، في الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس بخلو الشقة من أية مقتنيات، وفتحت الشرطة تحقيقاً حول الحادث، لكشف ملابسات الحادثة، بعدما تبلغت بها عن طريق العاملين بالشقة.

ونقلت قناة ‘‘RTL‘‘ أن خبر السرقة انتشر الجمعة الماضي، حيث تسلل لصوص إلى الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع عن طريق السطح، لكنهم وجدوا الشقة خالية.

وأضافت: أن اللصوص استخدموا أنبوب لحام لفتح الخزنة الحديدية بالشقة، غير أنهم فوجئوا بأنها كانت فارغة تماماً، ليعودوا بخفَّي حنين.

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