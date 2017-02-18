دراسة: تناول «الزبدة» يضاعف خطر الإصابة بالسكري

تواصل – وكالات:

في المرَّة المقبلة التي تطلب فيها سندويتشاً يحتوي على الزبدة، وتطلب إضافة المزيد منها؛ تذكَّر أنها تضاعف خطر الإصابة بمرض السكري من النوع2.

وينطبق ذلك أيضاً على الجبن الغني بالدسم، فبحسب دراسة جديدة من جامعة ‘‘هارفارد‘‘ يرتبط استهلاك الدهون الحيوانية المشبَّعة (الصُّلبة) بمضاعفة خطر الإصابة بالسكري.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها دورية ‘‘أمريكيان كلينيكال نيوتريشن‘‘ يؤدي استهلاك 12 جراماً من الزبدة يوميّاً إلى مضاعفة مخاطر الإصابة بمرض السكري، وعلى العكس يرتبط استهلاك اللبن (الزبادي) كامل الدسم بخفض هذه المخاطر.

للوصول إلى هذه النتائج تابع فريق البحث 3349 مشاركاً في هذه الدراسة لمدة 4 سنوات ونصف، أُصيب منهم خلالها 266 شخصاً بمرض السكري، وتمت مراقبة وتحليل بيانات التغذية الخاصة بالمشاركين في الدراسة.

وتوصلت النتائج إلى أن أكل البقوليات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والخضروات هو أسلوب التغذية الأفضل للوقاية من السكري.