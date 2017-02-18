الدمام.. تكريم باكستاني أنقذ مواطنين قبل اشتعال السيارة بهم

تواصل – الدمام:

أعلنت إدارة مرور غرب الدمام، اليوم الاثنين، تكريمَ مقيمٍ من الجنسية الباكستانية؛ نظراً لفدائيته وإنقاذه مواطنين من الموت المحقق؛ بعد تعرضهم لحادث سير مع مركبة أخرى، واشتعال مركبتهم بنيران على الطريق المؤدي لمطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وعرض المقيم الباكستاني محمد منصور، البالغ من العمر 22 عاماً، نفسه للخطر خلال إنقاذ حياة المواطنين، وإخراجهم من داخل المركبة المشتعلة بنيران؛ ومن ثمَّ إطفاء النار بصهريج المياه العذبة التابع لشركة كفيلة، واستدعاء الدفاع المدني والمرور.

وقدمت إدارة مرور غرب الدمام بالمنطقة الشرقية للمقيم درعاً تذكارية، وشهادة شكر باسم إدارة مرور المنطقة الشرقية؛ شكراً وعرفاناً على جميل صنعه، ولما قدمه من تضحية بنفسه، والمغامرة بها من أجل إنقاذ المواطنين من الموت، بحسب ‘‘الرياض‘‘.