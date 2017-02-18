 «بلومبرج»: المملكة سجلت أرقاماً قياسية بصادرات «النفط» العام الماضي | صحيفة تواصل الالكترونية

«بلومبرج»: المملكة سجلت أرقاماً قياسية بصادرات «النفط» العام الماضي

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«بلومبرج»: المملكة سجلت أرقاماً قياسية بصادرات «النفط» العام الماضي

تواصل – سامر محمد:

ذكرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية: أن المملكة عززت صادراتها وإنتاجها النفطي العام الماضي بمتوسط صادرات وإنتاج شهري هو الأعلى”، موضحة أن صادرات المملكة قفزت بمتوسط تصدير يومي خلال العام الماضي بلغ 7.65 مليون برميل، وذلك مقارنة بـ7.39 مليون برميل في 2015م.

وأضافت “بلومبرج” أن متوسط الإنتاج اليومي ارتفع كذلك إلى 10.46 مليون برميل العام الماضي، مقارنة بـ10.19 مليون برميل في 2015م، مضيفة أن صادرات المملكة قفزت إلى أكثر من 8 ملايين برميل يوميّاً في نوفمبر وديسمبر الماضيين قبل بدء تنفيذ اتفاق تقليص الإنتاج النفطي، مشيرة إلى أن شحنات نوفمبر كانت هي الأعلى منذ مايو 2003م.

وأظهرت البيانات، بحسب بلومبرج، أن المملكة ضخت 10.2 إلى 10.67 مليون برميل يوميّاً في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، خلال مناقشة منتجي النفط تقليص الإنتاج دون الوصول لاتفاق.

وأكَّدت أن المملكة خفضت إنتاجها في يناير التزاماً منها باتفاق تقليص الإنتاج النفطي الذي تم التوصل إليه بين المنتجين من أعضاء “أوبك”، ودول غير أعضاء في المنظمة لتقليص الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميّاً.

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