 بالفيديو.. مواطن يرصد أغرب «رصيف» بالمملكة شمال حائل | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يرصد أغرب «رصيف» بالمملكة شمال حائل

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تواصل – سعود الرفاع:

أبدى سكان القرى الشمالية بمنطقة حائل استغرابهم من وضع رصيف في منتصف الطريق، مما تسبب في إثارة العديد من التساؤلات حول فائدة الرصيف والهدف من وضعه بهذه الطريقة.

وعلّق أحد المواطنين، كما يظهر من خلال الفيديو، على الرصيف بقوله: “بصراحة أول مرة نرى رصيفاً بهذا الشكل لا هو يمين ولا هو يسار، وليس له أي فائدة”.

ويتواجد الرصيف بقرية أم القلبان ٣٨ شمال حائل، وقدم أهالي القرية عدة شكاوى ولكن دون أي تجاوب من البلدية التابعة لها القرية وهي بلدية جبة، والتي تبعد ١٠٠ كم شمال حائل، وطالب الأهالي بتدخل الجهات المختصة ورصف الطريق حسب القوانين والشروط.

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