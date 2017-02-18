6.5 مليون سيارة بالسوق المحلي خارج التغطية التأمينية

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كشف تقرير مالي نشرته، أمس الأحد، شركة “أيه أم بست” المالية، أن 55% من السيارات في السوق المحلي خارج التغطية التأمينية، أي بما يقدر بـ 6.5 مليون سيارة.

وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان “عودة الاستقرار إلى سوق التأمين وغموض النمو المستقبلي”، إلى أن سوق التأمين حقق أرباحا تزيد على 100% في عام 2016، مقارنة بـ2015.

وأضاف أن التأمين على المركبات يستحوذ على حصة لا تزيد حاليا عن 22 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها العام الماضي في حدود 30 مليار ريال، فيما يبلغ عدد السيارات أكثر من 12 مليون سيارة بعد ارتفاع عدد المستوردة إلى 800 ألف سنويا، وفقا لـ”المدينة”.

وكشف التقرير عن أن 2.5 مليار ريال إجمالي أرباح القطاع العام الماضي مقابل مليار ريال في 2015 قبل حسم الزكاة، وأن الربحية شملت مختلف الشركات على العكس من ربحية الشركات الرئيسة فقط في عام 2015، وأنه حققت 27 شركة أرباحاً جيدة في 2016 مقارنة بـ 19 شركة في العام السابق له، وأن الأرباح القياسية كانت نتيجة الأداء التشغيلي وليس العمليات الرأسمالية.

وأبرز التقرير أن حرب الأسعار بين الشركات في الفترة الأخيرة كانت سببا رئيسا في تراجع الأرباح، ولفت إلى استمرار التحديات، التي تواجه السوق ومن أبرزها ضعف النمو وتراجع أسعار النفط، وذلك على الرغم من النتائج الجيدة العام الماضي، وأشار إلى إمكانية ارتفاع الأقساط التأمينية بصورة كبيرة في حال تم إخضاع 55%من السيارات التي ما زالت خارج التغطية إلى التأمين.