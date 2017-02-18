«الدفاع المدني» يُطلق خدمة «سلامة» لإصدار تصاريح المنشآت إلكترونياً

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها بصدد إطلاق خدمة “سلامة” الإلكترونية، في مناطق الرياض، مكة المكرمة، والشرقية، حيث تمكن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من استخراج وتجديد تصاريح السلامة للمنشآت دون الحاجة لزيارة مقرّات الدفاع المدني.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، إنّه في ظل توجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، لقطاعات وزارة الداخلية كافة، باستخدام التقنية في ميكنة أعمالها من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة لهم بأعلى جودة، فقد استكملت المديرية العامة للدفاع المدني كل الترتيبات لإطلاق خدمة “سلامة”.

وأضاف من خلال هذه الخدمة سيتم تسهيل إجراءات إصدار رخص السلامة للمنشآت، حيث تمتاز هذه الخدمة بسهولة تقديــم طلبــات الترخيــص إلكترونياً دون الحاجــة لمراجعــة مقــرات الدفــاع المدنـي، مـا يوفــر الوقـت والجهد، إضافة إلى إمكانية متابعــة حالــة الطلــب وتحديــث البيانــات إلكترونياً، وهذا بدوره سيسهم في سرعة الإنجاز واختصار المــدة الزمنيــة لعمليــة حصــول المنشــآت المستفيدة على التراخيص وتجديدها.

وأشار الفريق العمرو، إلى أنه ستتبع هذه المرحلة تطبيق الخدمة في بقية مناطق المملكة، موضحاً أن خطوات تقديم الطلب الإلكترونية ستكون سهلة، من خلال الدخول لبوابة الدفاع المدني الإلكترونية، واتباع إجراءات ميسّرة، تبدأ باختيار خدمة تراخيص أنشطة تجارية، ومن ثمّ تعبئة البيانات واختيار شركة السلامة من ضمن عدد من الشركات والمؤسسات ستكون معروضة بالموقع وإرفاق المستندات المطلوبة، ليتم بعدها دراسة الطلب.

وتابع أنه بعد اختيار شركة أو مؤسسة السلامة من قبل المستفيد تقوم الشركة أو المؤسسة باستلام الطلب، ومن بعدها تجهيز الموقع بمخطط السلامة ومتطلباتها الأساسية، ليقوم بعدها الدفاع المدني وعبر فرق متخصصة بإشعار العميل بتحديد موعد لزيارة الموقع والكشف على توافر متطلبات السلامة، ومن ثمّ الوصول إلى الخطوة الأخيرة لإصدار رخص السلامة إلكترونياً أو تجديدها.

وأكّد مدير الدفاع المدني أنّ السلامة تعدّ مطلبــاً ضرورياً وملحاً في عالم اليوم، فهــي أمــر يتعلــق بشــكل مباشــر بــأرواح البشــر وسلامة منشآتهم، وبجــودة مســاكنهم ومتاجرهــم وأماكن عملهــم والأخذ بمتطلبات السلامة الوقائية أمر يوفر بإذن الله بيئات سكن وعمل آمنة، ونُعَول كثيراً على وعي واهتمام المواطن والمقيم الذي نراه في تنامي وهو محل تقديرنا وشكرنا.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق هذه الخدمة بمشيئة الله خلال الأيام القليلة المقبلة، وســتكون متاحــة لجميــع المنشــآت التــي تمتلــك ســجلات تجاريــة سارية المفعول.